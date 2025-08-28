Бен-Гвир намерен ввести ограничения для демонстрантов, запретив перекрытие центральных дорог

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обнародовал документ, в котором он сформулировал новую политику полиции в отношении демонстраций и акций протеста. Документ предусматривает полный запрет на блокирование центральных автодорог, ограничение на протесты возле домов политиков и расширение полномочий полиции в отношении демонстрантов. Об этом пишет сайт "Аруц-7".

Среди "жизненно важных" дорог, которые должны всегда оставаться открытыми для движения транспорта, названы: дороги, ведущие к больницам, маршруты экстренных служб, подъезды к международному аэропорту "Бен-Гурион", а также трассы, перекрытие которых может привести к изоляции населенных пунктов. В документе отмечается, что эти ограничения вводятся для предотвращения угрозы жизни и безопасности граждан.

По информации сайта Ynet, документ был разработан еще в июне. Министр национальной безопасности опубликовал его в рамках соглашения с юридической советницей правительства Гали Баарав-Миара соблюдать "принципы равенства" и не вносить изменения под конкретные протестные мероприятия. По данным Ynet, Баарав-Миара игнорирует новые инструкции Бен-Гвира для полиции.

Бен-Гвир, в свою очередь, заявил: если юридическая советница правительства в течение пяти дней не отреагирует, новые инструкции вступят в силу в одностороннем порядке.