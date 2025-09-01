x
Израиль

В отделе реабилитации минобороны посетитель с ножом набросился на охранников

Минобороны
ЦАХАЛ
время публикации: 01 сентября 2025 г., 18:28 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 18:34
В отделе реабилитации минобороны посетитель с ножом набросился на охранников
Пресс-служба МАДА

Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила о ЧП в беэр-шевском филиале отдела реабилитации министерства обороны. Вооруженный ножом мужчина набросился на охранников, которые, защищаясь, выстрелили нападавшему в ногу.

Нападавшему, мужчине примерно 27 лет, медицинская помощь была оказана на месте, после чего он был доставлен в больницу.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Израиль
