В отделе реабилитации минобороны посетитель с ножом набросился на охранников
время публикации: 01 сентября 2025 г., 18:28 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 18:34
Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила о ЧП в беэр-шевском филиале отдела реабилитации министерства обороны. Вооруженный ножом мужчина набросился на охранников, которые, защищаясь, выстрелили нападавшему в ногу.
Нападавшему, мужчине примерно 27 лет, медицинская помощь была оказана на месте, после чего он был доставлен в больницу.
Обстоятельства инцидента выясняются.
