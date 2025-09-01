Трое подростков пострадали в результате столкновения квадроциклов на севере

На грунтовой дороге между Зихрон-Яаковом и Биньяминой – Гиват-Адой столкнулись два квадроцикла–"рейзера". Фельдшеры и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали неотложную помощь и эвакуировали в больницу "Гилель-Яфэ" троих пострадавших, все они несовершеннолетние.

16-летний мальчик получил тяжелые травмы головы и конечностей, две девочки в возрасте 15 и 16 лет получили черепно-мозговые травмы.

Мальчик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в медикаментозный сон, на машине интенсивной терапии он эвакуирован в больницу. Девочки находятся в состоянии средней степени тяжести, они также эвакуированы в травматологическое отделение больницы.