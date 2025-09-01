x
01 сентября 2025
|
последняя новость: 15:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2025
|
01 сентября 2025
|
последняя новость: 15:39
01 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Трое подростков пострадали в результате столкновения квадроциклов на севере

ДТП
время публикации: 01 сентября 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 14:55
Трое подростков пострадали в результате столкновения квадроциклов на севере
Flash90

На грунтовой дороге между Зихрон-Яаковом и Биньяминой – Гиват-Адой столкнулись два квадроцикла–"рейзера". Фельдшеры и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали неотложную помощь и эвакуировали в больницу "Гилель-Яфэ" троих пострадавших, все они несовершеннолетние.

16-летний мальчик получил тяжелые травмы головы и конечностей, две девочки в возрасте 15 и 16 лет получили черепно-мозговые травмы.

Мальчик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в медикаментозный сон, на машине интенсивной терапии он эвакуирован в больницу. Девочки находятся в состоянии средней степени тяжести, они также эвакуированы в травматологическое отделение больницы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 августа 2025

Авария возле перекрестка Хефер, погиб водитель квадроцикла
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2025

На юге Израиля в результате аварии с квадроциклом пострадала женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 августа 2025

На севере Израиля в результате аварии с квадроциклом пострадал мужчина