Бедуин из Негева обвинен в поддержке "Исламского государства"

Полиция и ШАБАК задержали жителя бедуинской Лакии (северо-восточней Беэр-Шевы, северный Негев), выступавшего в поддержку "Исламского государства". Конфискована автоматическая винтовка М16.

Задержанный Ислам ас-Сана публиковал в социальных сетях материалы, прославляющие ИГ и поощряющие террор. Отмечается, что он добровольно сдал незаконно хранившееся у него оружие.

По завершении расследования задержанному были предъявлены обвинения