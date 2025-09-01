x
01 сентября 2025
01 сентября 2025
Израиль

Бедуин из Негева обвинен в поддержке "Исламского государства"

Полиция
Прокуратура
Негев
ШАБАК
Исламское государство
время публикации: 01 сентября 2025 г., 14:41 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 14:47
Бедуин из Негева обвинен в поддержке "Исламского государства"
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и ШАБАК задержали жителя бедуинской Лакии (северо-восточней Беэр-Шевы, северный Негев), выступавшего в поддержку "Исламского государства". Конфискована автоматическая винтовка М16.

Задержанный Ислам ас-Сана публиковал в социальных сетях материалы, прославляющие ИГ и поощряющие террор. Отмечается, что он добровольно сдал незаконно хранившееся у него оружие.

По завершении расследования задержанному были предъявлены обвинения

Израиль
