ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку на юге Ливана. Видео
время публикации: 20 апреля 2026 г., 08:35 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 08:41
В ночь на понедельник, 20 апреля, ЦАХАЛ атаковал в районе Калауии на юге Ливана ракетную установку, которая была готова к запуску и представляла непосредственную угрозу для населенных пунктов на севере Израиля.
ЦАХАЛ подчеркивает, что продолжит принимать необходимые меры самообороны против любых угроз, обеспечивая безопасность граждан Израиля и сил, развернутых в этом районе.