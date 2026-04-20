ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку на юге Ливана. Видео

В ночь на понедельник, 20 апреля, ЦАХАЛ атаковал в районе Калауии на юге Ливана ракетную установку, которая была готова к запуску и представляла непосредственную угрозу для населенных пунктов на севере Израиля.

ЦАХАЛ подчеркивает, что продолжит принимать необходимые меры самообороны против любых угроз, обеспечивая безопасность граждан Израиля и сил, развернутых в этом районе.