Строительный инженер получил полгода условно за халатность, приведшую к гибели шести рабочих

Мировой суд Тель-Авива приговорил 91-летнего строительного инженера Ханоха Цахара к шести месяцам условного заключения и выплате штрафа за преступную халатность, приведшую к гибели шести рабочих и ранении еще 23 рабочих при крушении перекрытия парковки на улице А-Барзель в Рамат а-Хаяле в 2016 году.

Поскольку возраст и состояние здоровья обвиняемого не позволяют ему отбывать реальный тюремный срок, что подтверждено однозначными заключениями специалистов по психогериатрии со стороны государства и защиты, прокуратура попросила назначить Цахару условное заключение и компенсацию не менее 200 тысяч шекелей для семей каждого из погибших.

Прокуратура указала в своих доводах в отношении наказания, что если бы не возраст и состояние здоровья обвиняемого, диапазон наказания начинался бы с шести лет лишения свободы.

Трагедия произошла 5 сентября 2016 года на строительном объекте на углу улиц Нехошет и А-Барзель. В результате обрушения погибли шесть рабочих: 29-летний гражданин Украины Денис Дьяченко, 45-летний житель Акко Олег Мишаэлов, Руслан Исаков, репатриант из Узбекистана Олег Якубов и жители арабских деревень Дума и Бейт-Рима Мухаммад Дауабше и Ауад Аль-Хадж. Десятки человек получили ранения.

Строительством обрушившейся парковки занималась компания "Дения Сибус". В сентябре 2017 года родственники Дьяченко подали иск против компании. В иске говорится, что Денис погиб в результате серьезных недочетов, допущенных при строительстве. Если бы ответчик ответственно отнесся к свои обязательствам, гибели людей, возможно, удалось бы избежать.