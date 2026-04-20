МИД Израиля назвал задержание израильтян в аэропорту Москвы "абсолютно неприемлемым"

Министерство иностранных дел Израиля отреагировало на задержание и допрос силовиками около 40 израильтян в московском аэропорту Домодедово.

Издание "Медиазона" ранее написало, что 19 апреля были задержаны пассажиры рейса из Израиля, у части из которых есть и российское гражданство.

Пассажиры этого рейса рассказывают, что их около пяти часов держали без воды, еды и возможности сходить в туалет. При этом представители российских властей вели себя по-хамски и требовали разблокировать телефоны, но после получения отказа ограничились требованием отключить технику.

Некоторых из допрашиваемых обвинили в войне с Ираном, заявляя, что эта страна – российский союзник, а их враги – это и враги России. Силовики сообщили, что прилету израильтян в Москву не рады и что они зря прилетели.

Примерно через пять часов после задержания израильтян начали отпускать после подписания бумаг с предупреждениями – предположительно, речь идет о документе, в котором информируют о "недопустимости нарушения закона".

В комментариях МИДа говорится: "Сразу после того, как стало известно о произошедшем, по указанию министра иностранных дел Гидеона Саара министерство предприняло шаги как по линии МИД в Москве, так и через посольство России в Израиле. В результате этого вмешательства инцидент был урегулирован, и израильтянам разрешили въезд в страну. Российской стороне было разъяснено, что подобное обращение является абсолютно неприемлемым. Израиль расценивает этот инцидент с большой серьезностью".