20 апреля 2026
последняя новость: 15:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
"Медиазона" сообщает о задержании в Домодедово десятков израильтян: "Враги Ирана – враги России"

время публикации: 20 апреля 2026 г., 15:25 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 15:55
Wikipedia.org. Фото: DME Airport

Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на информированный источник, по меньшей мере 40 граждан Израиля были 19 апреля задержаны и допрошены силовиками в аэропорту Домодедово после прилета из Тель-Авива. У части задержанных есть и российское гражданство.

Согласно публикации, их около пяти часов держали без воды, еды и возможности сходить в туалет. При этом представители российских властей вели себя по-хамски и требовали разблокировать телефоны, но после получения отказа ограничились требованием отключить технику.

Некоторых из допрашиваемых обвинили в войне с Ираном, заявляя, что эта страна – российский союзник, а их враги – это и враги России. Силовики сообщили, что прилету израильтян в Москву не рады, и что они зря прилетели.

Примерно через пять часов после задержания израильтян начали отпускать после подписания бумаг с предупреждениями – предположительно, речь идет о документе, в котором информируют о "недопустимости нарушения закона". Собеседник "Медиазоны" отметил, что при вручении бумаг силовики начали вести себя "очень вежливо и аккуратно".

Наша редакция обратилась за комментарием в министерство иностранных дел Израиля.

