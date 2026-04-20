Внимание, розыск: пропал 15-летний Рафаэль Абарджиль из Бней-Брака

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 15-летний Рафаэль Абарджиль из Бней-Брака: в последний раз мальчика видели 3 апреля, и с тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 160 см, стройный, светлые волосы, носит очки для коррекции зрения.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.