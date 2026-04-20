x
20 апреля 2026
|
последняя новость: 14:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 15-летний Рафаэль Абарджиль из Бней-Брака

Полиция
Розыск
Дети
Бней-Брак
время публикации: 20 апреля 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 14:17
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 15-летний Рафаэль Абарджиль из Бней-Брака: в последний раз мальчика видели 3 апреля, и с тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 160 см, стройный, светлые волосы, носит очки для коррекции зрения.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook