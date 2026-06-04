Юрсоветница Кнессета не видит оснований для отмены выборов госконтролера

Юридическая советница Кнессета Сагит Афик заявила, что не видит оснований для отмены выборов государственного контролера, на которых был избран адвокат Михаэль Рабело.

Таким образом, она отклонила требования представителей оппозиции аннулировать результаты голосования в связи с нарушениями: некоторых депутатов от коалиции якобы попросили фотографировать свой бюллетень в процессе голосования.

"Я не считаю, что различие между результатами первого и второго туров голосования само по себе обязательно свидетельствует о недопустимом влиянии, оказанном на депутатов Кнессета", – подчеркнула Афик, напомнив, что представители оппозиции согласились на проведение второго тура голосования.

Вместе с тем юрисконсульт подчеркнула, что депутатов нельзя обязывать фотографировать свои бюллетени или процесс голосования. По ее мнению, предпочтительно было бы также не допускать пронос мобильных телефонов в помещение для голосования. Однако, по ее словам, сама процедура проходила на основании договоренностей между сторонами.

Напомним, ранее лидер оппозиции Яир Лапид пообещал обратиться в БАГАЦ с петицией против избрания адвоката Михаэля Рабело на должность государственного контролера. Волну критики в оппозиции вызывало то, что Рабело был личным адвокатом Биньямина и Сары Нетаниягу, он также представлял "Ликуд", когда юридический советник правительства отказывалась это делать.

Кроме того, в разгар голосования во втором круге разгорелся скандал, когда выяснилось, что депутаты от "Ликуда" фотографируются у избирательной урны, держа в руках бюллетень с именем Михаэля Рабело. По некоторым сведениям, депутаты делали это по требованию глав фракции "Ликуд". В оппозиции утверждают, что была нарушена процедура, в соответствии с которой голосование должно быть анонимным.