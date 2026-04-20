Нетаниягу: военнослужащий, виновный в нанесении ущерба статуе Иисуса, понесет суровое наказание

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с осуждением действий военнослужащего ЦАХАЛа, который нанес значительный ущерб установленному в Южном Ливане распятию с изображением Иисуса Христа.

"Будучи еврейским государством, Израиль дорожит еврейскими ценностями толерантности и взаимоуважения между евреями и последователями других религий. В нашей стране процветают все религии, их последователи на равных содействуют развитию общества и региона", – написал он в социальной сети X.

"Как и подавляющее большинство израильтян, я был ошеломлен, когда с грустью узнал о том, что военнослужащий ЦАХАЛа повредил католический монумент в южном Ливане. Я самым решительным образом осуждаю эти действия. Армейское командование уже начало уголовное расследование, и виновный понесет суровое наказание", – обещал Нетаниягу.

При этом глава правительства напомнил, что мусульмане продолжают резню христиан в Сирии и Ливане, подчеркнув, что Израиль – единственное государство региона, где христианское население растет. "Мы выражаем сожаление в связи с инцидентом и за боль, нанесенную верующим в Ливане и во всем мире", – добавил глава правительства.