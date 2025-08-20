Утверждено строительство в квартале E-1

Подкомиссия по вопросам поселенчества при гражданской администрации в Иудее и Самарии утвердила проект строительства в квартале E-1.

Речь идет о строительстве 3400 единиц жилья, которые планируется построить между Маале-Адумим и Иерусалимом.

Согласно опубликованной информации, после этого утверждения государство может издавать тендеры на строительство и разрешения на строительные работы.

Министр финансов и министр в министерстве обороны Бецалель Смотрич заявил, что "идея палестинского государства стирается – не декларациями, а действиями".

Леворадикальные организации "Шалом Ахшав", "Ир Амим" и другие протестуют против этого решения. По словам их представителей, речь идет о единственных запасах земли для строительства между Рамаллой и Бейт-Лехемом. "Утвержденное решение позволяет сохранить поселенческую непрерывность, что по сути, снимает с повестки дня возможность создания Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", – заявляют левые активисты.