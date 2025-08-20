Командующий Южным округом: ЦАХАЛ должен быть вне политики

20 августа радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что незадолго до вступления в должность командующий южным округом генерал-майор Янив Асор написал статью об угрозе политизации в армии.

Помимо прочего, генерал-майор Асор предупредил об опасности превращения армии в арену политической борьбы.

По мнению Асора, эти процессы причиняют ущерб доверию общества к армии, снижают число призывников и создают кризис кадров в армии.

"Израильское общество переживает глубокий и болезненный процесс дискуссии о своей идеологической и иной идентификации. Армия, не по своей воле, оказалась втянутой в этот процесс и превратилась в арену политического противостояния. Это причиняет армии серьезный ущерб", – заявил Асор.

По его словам, "армия должна быть государственным институтом, вне политических повесток дня с любой стороны".

"ЦАХАЛ должен бескомпромиссно действовать против проникновения этих тенденций в ряды армии", – считает Янив Асор.