Полиция сообщила о возобновлении движения на участках, которые перекрывали "харедим"

Около 20:00 полиция сообщила о возобновлении движения на 2-й, 4-й, 6-й и 57-й трассах, на которых представители ультраортодоксальной общины проводили акции протеста.

Дорожная полиция передает, что на этих шоссе все еще затруднено движение и водителям рекомендуется выбирать другие дороги, чтобы не стоять в пробках.

В общей сложности центральные дороги были перекрыты демонстрантами около двух часов.