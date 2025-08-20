x
Израиль

Полиция сообщила о возобновлении движения на участках, которые перекрывали "харедим"

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 20 августа 2025 г., 20:00 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 20:00
Полиция сообщила о возобновлении движения на участках, которые перекрывали "харедим"
Meir Vaknin/Flash90

Около 20:00 полиция сообщила о возобновлении движения на 2-й, 4-й, 6-й и 57-й трассах, на которых представители ультраортодоксальной общины проводили акции протеста.

Дорожная полиция передает, что на этих шоссе все еще затруднено движение и водителям рекомендуется выбирать другие дороги, чтобы не стоять в пробках.

В общей сложности центральные дороги были перекрыты демонстрантами около двух часов.

Израиль
