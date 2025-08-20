Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Мы начали новый этап операции "Колесницы Гидеона"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин в заявлении для СМИ вечером 20 августа, сообщил о начале нового этапа операции "Колесницы Гидеона".

"Мы усилим удары по ХАМАСу в городе Газа, и мы уже начали операции, предваряющие атаку. Наши силы действуют на окраинах города Газы и уже обнаружили первый туннель на территории города", – заявил Дефрин.

"Мы создадим условия для возвращения заложников в соответствии с указаниями политического руководства", – добавил пресс-секретарь ЦАХАЛа, подчеркнув, что ХАМАС как организация был разбит везде, где действовали израильские военные, и сейчас действует партизанскими методами.

Утром 20 августа ЦАХАЛ сообщил, что в рамках подготовки к следующему этапу операции "Колесницы Гидеона" ("Колесницы Гидеона – 2") было направлено около 60 тысяч повесток резервистам. Кроме того, 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомление о продлении срока действия текущего приказа.

Отметим, что план операции в Газе был прошлой ночью одобрен министром обороны, но еще не обсуждался правительством.