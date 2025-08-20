x
20 августа 2025
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 августа 2025
|
20 августа 2025
|
последняя новость: 18:34
20 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Харедим", протестуя против задержания уклонистов, перекрыли главные шоссе Израиля

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 20 августа 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 18:40

Акции протеста представителей ультраортодоксальной общины начались одновременно в нескольких местах, демонстранты перекрыли главные шоссе Израиля, что вызвало автомобильные заторы. Представители общины протестуют против военного призыва учащихся йешив и задержания религиозных уклонистов.

Полиция сообщает, что два автобуса остановились на пересечении 6-го, 9-го и 61-го шоссе в районе Бака-Джат, высадив своих пассажиров, которые тут же перекрыли перекресток. Полиция сообщает об усилиях по восстановлению порядка.

Акция протеста проходит на 2-м шоссе, в районе Нетании. Демонстранты перекрыли движение транспорта в обоих направлениях.

4-е шоссе перекрыто в районе перекрестка А-Шарон (недалеко от военной базы "Бейт-Лид", на территории которой размещается военная тюрьма №10, в которой содержатся религиозные уклонисты).

На 57-й трассе происходят столкновения между полицией и демонстрантами.

Полиция сообщает о массовых беспорядках в Бней-Браке. Полиция перекрыла улицу Жаботински от перекрестка Бен-Гурион до развязки Геа.

В перекрытии дорого участвуют представители радикального ультраортодоксального движения "Пелег а-Иерушалми". В сообщении журналистов радиостанции "Кан Бет" отмечается высокая согласованность действий протестующих.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2025

"Яадут а-Тора" не поддержит увеличение бюджета, у правительства нет большинства
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 августа 2025

ЦАХАЛ предложил уклонистам от военной службы "начать все заново"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 августа 2025

Массовая акция протеста против арестов ультрарелигиозных уклонистов у тюрьмы №10
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 августа 2025

Возле военной тюрьмы в Бейт-Лид проходит акция протеста ультраортодоксов