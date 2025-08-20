x
20 августа 2025
20 августа 2025
20 августа 2025
20 августа 2025
Израиль

Бригада "Гивати" действует в Джабалии и на окраинах города Газа. Видео

время публикации: 20 августа 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 11:26
Бригада "Гивати" действует в Джабалии и на окраинах города Газа. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы бригады "Гивати" (162-я дивизия) действуют в районе Джабалии и на окраинах города Газа, уничтожая боевиков, а также наземную и подземную инфраструктуру террористов.

Задача, поставленная перед "Гивати": установить оперативный контроль над районом, чтобы в дальнейшем расширить зону атаки на новые объекты и не позволить боевикам вернуться на свои позиции.

"Гражданское население в зоне боевых действий было предупреждено и призвано эвакуироваться на юг", – заявляет ЦАХАЛ.

