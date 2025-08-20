Бригада "Гивати" действует в Джабалии и на окраинах города Газа. Видео

Силы бригады "Гивати" (162-я дивизия) действуют в районе Джабалии и на окраинах города Газа, уничтожая боевиков, а также наземную и подземную инфраструктуру террористов.

Задача, поставленная перед "Гивати": установить оперативный контроль над районом, чтобы в дальнейшем расширить зону атаки на новые объекты и не позволить боевикам вернуться на свои позиции.

"Гражданское население в зоне боевых действий было предупреждено и призвано эвакуироваться на юг", – заявляет ЦАХАЛ.