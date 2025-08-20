ЦАХАЛ: целями атаки в Ливане были склады с оружием и ракетная установка "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила поступавшие ранее сообщения из Ливана о нанесении ударов по объектам террористической группировки "Хизбалла".

Военные сообщили, что целями атак были склады с оружием, террористическая инфраструктура и ракетная установка.

"Наличие оружейных складов, террористической инфраструктуры и ракетных установок на юге Ливана является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз государству Израиль", – говорится в сообщении армейской пресс-службы.