ЦАХАЛ: целями атаки в Ливане были склады с оружием и ракетная установка "Хизбаллы"
время публикации: 20 августа 2025 г., 23:32 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 23:32
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила поступавшие ранее сообщения из Ливана о нанесении ударов по объектам террористической группировки "Хизбалла".
Военные сообщили, что целями атак были склады с оружием, террористическая инфраструктура и ракетная установка.
"Наличие оружейных складов, террористической инфраструктуры и ракетных установок на юге Ливана является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз государству Израиль", – говорится в сообщении армейской пресс-службы.