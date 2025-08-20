Ливанские СМИ сообщают об интенсивных ударах ЦАХАЛа по целям на юге страны
время публикации: 20 августа 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 22:26
Ливанские СМИ сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары как минимум в пяти населенных пунктах на юге страны.
Цели находятся в поселках Аз-Зарария, Ансар, Айн-Баал, Аль-Хауш, а также возле Тира.
Сообщается, что в Аль-Хуше удар с беспилотника был нанесен по жилой квартире, возле Тира атакован легковой автомобиль.
На объектах, подвергшихся атакам, работают спасательные службы.
На видео, публикуемых ливанцами в социальных сетях, можно увидеть как минимум на одном из атакованных объектов вторичные взрывы, свидетельствующие о детонации боеприпасов.