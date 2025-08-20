Две машины столкнулись на шоссе 611, погиб мужчина, еще один травмирован

Тяжелая авария произошла на шоссе 611 возле населенного пункта Даер аль-Абед. В результате столкновения двух транспортных средств одна из машин перевернулась, в искореженном салоне оказался заблокирован водитель.

После того, как пострадавший был извлечен из машины, медики осмотрели его: он был без признаков жизни, его травмы оказались критическими. Медики были вынуждены констатировать смерть пострадавшего на месте происшествия.

Они также оказали неотложную помощь второму водителю, мужчине в возрасте около 50 лет, он был эвакуирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.