В Газе ликвидирован командир роты "Нухбы", участвовавший в резне 7 октября 2023 года
время публикации: 20 августа 2025 г., 07:16 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 07:35
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что силы бригады "Кфир" ликвидировали 13 августа 2025 года на юге Хан-Юниса полевого командира террористической организации ХАМАС Мухаммада Наифа Абу Шамлу.
Абу Шамла, командир роты "Нухбы", участвовал во вторжении в Израиль в ходе резни 7 октября 2023 года и в нападении на заставу "Марс", расположенную рядом с базой "Кисуфим".
В ходе войны он принимал активное участие боевых действиях против сил ЦАХАЛа.
ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают целенаправленно преследовать участников резни 7 октября 2023 года.