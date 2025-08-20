В Газе ликвидирован командир роты "Нухбы", участвовавший в резне 7 октября 2023 года

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что силы бригады "Кфир" ликвидировали 13 августа 2025 года на юге Хан-Юниса полевого командира террористической организации ХАМАС Мухаммада Наифа Абу Шамлу.

Абу Шамла, командир роты "Нухбы", участвовал во вторжении в Израиль в ходе резни 7 октября 2023 года и в нападении на заставу "Марс", расположенную рядом с базой "Кисуфим".

В ходе войны он принимал активное участие боевых действиях против сил ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают целенаправленно преследовать участников резни 7 октября 2023 года.