Израиль

В Газе ликвидирован командир роты "Нухбы", участвовавший в резне 7 октября 2023 года

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 августа 2025 г., 07:16
В Газе ликвидирован командир роты "Нухбы", участвовавший в резне 7 октября 2023 года
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что силы бригады "Кфир" ликвидировали 13 августа 2025 года на юге Хан-Юниса полевого командира террористической организации ХАМАС Мухаммада Наифа Абу Шамлу.

Абу Шамла, командир роты "Нухбы", участвовал во вторжении в Израиль в ходе резни 7 октября 2023 года и в нападении на заставу "Марс", расположенную рядом с базой "Кисуфим".

В ходе войны он принимал активное участие боевых действиях против сил ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают целенаправленно преследовать участников резни 7 октября 2023 года.

Израиль
