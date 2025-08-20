Задержан житель Иерусалима, оставивший записку с угрозами в адрес юридической советницы

Полиция сообщила о задержании 36-летнего жителя Иерусалима, который предположительно оставил записку с угрозами в адрес юридической советницы.

Записка с требованием выпустить галахическое постановление "дин родеф" (постановление, предписывающее убить еврея, подвергающего опасности жизни других евреев – прим. ред.) была найдена во дворе жилого дома в Иерусалиме и была адресована бывшему главному сефардскому раввину Ицхаку Йосефу.

Записка была отдана в министерство по делам религий, которое, в свою очередь, передало ее генеральному инспектору полиции Даниэлю Леви. В сопроводительном письме гендиректор министерства религий написал: "Эта записка была получена из офиса раввина Ицхака Йосефа. Офис раввина предупреждает об угрозе, которая, по всей видимости, является реальной и может угрожать жизни юридического советника".