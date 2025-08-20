x
20 августа 2025
|
последняя новость: 20:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 августа 2025
|
20 августа 2025
|
последняя новость: 20:10
20 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция расследует угрозы в адрес юридической советницы правительства

время публикации: 20 августа 2025 г., 19:23 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 19:23
Гали Баарав-Миара
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция сообщила, что расследует угрозы в адрес юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара. Записка с требованием выпустить галахическое постановление "дин родеф" (постановление, предписывающее убить еврея, подвергающего опасности жизни других евреев – прим. ред.) была найдена во дворе жилого дома в Иерусалиме и была адресована бывшему главному сефардскому раввину Ицхаку Йосефу.

Записка была отдана в министерство по делам религий, которое, в свою очередь передало ее генеральному инспектору полиции Даниэлю Леви. В сопроводительном письме гендиректор министерства религий написал: "Эта записка была получена из офиса раввина Ицхака Йосефа. Офис раввина предупреждает об угрозе, которая, по всей видимости, является реальной и может угрожать жизни юридического советника".

Из полиции сообщили: "После получения сообщения полиция немедленно начала расследование и поиск подозреваемого, оставившего эту записку. Полиция серьезно относится к попыткам запугать или навредить публичным лицам".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 августа 2025

Из-за Левина минфин требует закрыть тель-авивские офисы еще семи министров
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2025

Баарав-Миара представила в БАГАЦ ответ по делу о смене замков
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 августа 2025

БАГАЦ издал временный запрет на увольнение Баарав-Миары