Полиция расследует угрозы в адрес юридической советницы правительства

Полиция сообщила, что расследует угрозы в адрес юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара. Записка с требованием выпустить галахическое постановление "дин родеф" (постановление, предписывающее убить еврея, подвергающего опасности жизни других евреев – прим. ред.) была найдена во дворе жилого дома в Иерусалиме и была адресована бывшему главному сефардскому раввину Ицхаку Йосефу.

Записка была отдана в министерство по делам религий, которое, в свою очередь передало ее генеральному инспектору полиции Даниэлю Леви. В сопроводительном письме гендиректор министерства религий написал: "Эта записка была получена из офиса раввина Ицхака Йосефа. Офис раввина предупреждает об угрозе, которая, по всей видимости, является реальной и может угрожать жизни юридического советника".

Из полиции сообщили: "После получения сообщения полиция немедленно начала расследование и поиск подозреваемого, оставившего эту записку. Полиция серьезно относится к попыткам запугать или навредить публичным лицам".