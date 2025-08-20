В Тель-Авиве у Йосефа Равиа украден телефон с фотографиями и "голосами" сыновей, погибших 7 октября

Житель мошава Йеша Йосеф Равиа во время прогулки по Тель-Авиву положил мобильный телефон рядом с собой на лавочку, а через несколько минут обнаружил, что телефон исчез.

Это произошло 18 августа, когда он вместе с женой и дочерью гуляли по набережной и присели у "Дельфинариума". В телефоне Samsung Galaxy S24 хранились семейные фотографии с Ноамом и Ювалем, которые были убиты 7 октября на фестивале "Псайдак".

В августе 2024 года Йосеф Равиа рассказывал 11-му телеканалу о том, как он скучает по сыновьям, вновь и вновь слушает их аудиосообщения, отправленные через WhatsApp.

Мужчина подал жалобу в полицию.

Сообщение о краже телефона было распространено в социальных сетях с просьбой помочь отцу, потерявшему сыновей, вернуть телефон. "Я прошу граждан, владельцев магазинов телефонов и лабораторий, если им попадется мой телефон, связаться со мной", – попросил мужчина.