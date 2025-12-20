"Кешет": Нетаниягу и Левин обсудили политическое будущее Готлиб

В "Ликуде" продолжается подготовка к праймериз, и лидеры партии обсуждают возможные изменения системы внутренних выборов.

Как сообщает журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин обсуждали на прошлой неделе вопрос возможного участия в будущем предвыборном списке депутата Тали Готлиб. Как сообщает Сегаль, по мнению премьер-министра, Готлиб причиняет "Ликуду" ущерб, который можно оценить в 3-4 мандата.

Отношения между Левином и Готлиб крайне напряженные. Депутат неоднократно критиковала решения министра юстиции, он, в свою очередь, резко высказывался по поводу ее заявлений.

В Ликуде опровергли информацию о разговоре Нетаниягу и Левина о Тали Готлиб. "Не было ничего подобного", - заявили в правящей партии.