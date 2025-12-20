x
20 декабря 2025
|
последняя новость: 22:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 декабря 2025
|
20 декабря 2025
|
последняя новость: 22:49
20 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кешет": Нетаниягу и Левин обсудили политическое будущее Готлиб

Биньямин Нетаниягу
Ярив Левин
Ликуд
время публикации: 20 декабря 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 22:27
"Кешет": Нетаниягу и Левин обсудили политическое будущее Готлиб
Chaim Goldberg/Flash90

В "Ликуде" продолжается подготовка к праймериз, и лидеры партии обсуждают возможные изменения системы внутренних выборов.

Как сообщает журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин обсуждали на прошлой неделе вопрос возможного участия в будущем предвыборном списке депутата Тали Готлиб. Как сообщает Сегаль, по мнению премьер-министра, Готлиб причиняет "Ликуду" ущерб, который можно оценить в 3-4 мандата.

Отношения между Левином и Готлиб крайне напряженные. Депутат неоднократно критиковала решения министра юстиции, он, в свою очередь, резко высказывался по поводу ее заявлений.

В Ликуде опровергли информацию о разговоре Нетаниягу и Левина о Тали Готлиб. "Не было ничего подобного", - заявили в правящей партии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook