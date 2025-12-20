x
20 декабря 2025
20 декабря 2025
20 декабря 2025
20 декабря 2025
Израиль

США отклонили просьбу Израиля не снимать санкции с Сирии

время публикации: 20 декабря 2025 г., 21:58
США отклонили просьбу Израиля не снимать санкции с Сирии
США отклонили просьбу Израиля сохранить часть санкций, наложенных на Сирию, сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, приближенные премьер-министра Биньямина Нетаниягу обратились к советникам президента Трампа с просьбой сохранить часть санкций в качестве "козырной карты" для будущих переговоров. Израилю было отказано, однако США пообещали некую "компенсацию" за решение полностью снять санкции с Сирии.

Ранее Конгресс США окончательно отменил санкции в отношении Сирии.

