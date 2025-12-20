СМИ: Нетаниягу в ближайшее время посетит Нью-Йорк

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен в ближайшее время посетить Нью-Йорк.

Как сообщает издание The New-York Post, в окружении премьер-министра дали положительный ответ на приглашение активистки еврейских организаций в Бруклине Инны Верниковой Как пишет издание, визит состоится . Представители Нетаниягу сообщили, что он посетит Нью-Йорк в ближайшее время, "однако это не произойдет 1 января".

Судя по всему, премьер-министр Израиля не станет совмещать визит для встречи с президентом Трампом с визитом в Нью-Йорк.