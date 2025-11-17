Нетаниягу встретился с завершающим каденцию мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом
время публикации: 17 ноября 2025 г., 19:02 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 19:06
Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился в правительственном комплексе "Кирия" в Тель-Авиве с завершающим свою каденцию мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, находящимся с визитом в Израиле.
Нетаниягу поблагодарил Адамса за его поддержку Израиля, подчеркнув, что он является истинным другом еврейского народа.
Во встрече принял также участие генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис.
