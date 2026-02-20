x
20 февраля 2026
Израиль

Внимание, розыск: пропала 42-летняя Адар Одед

Розыск
время публикации: 20 февраля 2026 г., 19:23
Внимание, розыск: пропала 42-летняя Адар Одед
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 42-летней Адар Одед, не имеющей определенного места жительства.

Приметы пропавшей: рост 163 см, глаза карие, шатенка.

Полиция отмечает, что женщина живет на улице, чаще всего ее видели в районе торгового центра "Каньон а-Гадоль" в Петах-Тикве, в квартале Неве-Шаанан в Тель-Авиве, а также в Ор-Йехуде.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

