Внимание, розыск: пропала 42-летняя Адар Одед

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 42-летней Адар Одед, не имеющей определенного места жительства.

Приметы пропавшей: рост 163 см, глаза карие, шатенка.

Полиция отмечает, что женщина живет на улице, чаще всего ее видели в районе торгового центра "Каньон а-Гадоль" в Петах-Тикве, в квартале Неве-Шаанан в Тель-Авиве, а также в Ор-Йехуде.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.