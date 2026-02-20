x
20 февраля 2026
Спорт

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Четверо израильтян вышли в финалы

Спортивная гимнастика
время публикации: 20 февраля 2026 г., 09:45
Этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Четверо израильтян вышли в финалы
AP Photo/Francisco Seco

В Коттбусе, Германия, проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Четверо израильтян вышли в финалы.

В финал в вольных упражнениях вышли Артем Долгопят (первое место в квалификации) и Ноам Беркович (шестое).

Эяль Индиг выступит в финале в упражнениях на коне (шестое место в квалификации).

Лихи Раз вышла в финал в опорном прыжке (восьмое место в квалификации).

Спорт
