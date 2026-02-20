В Коттбусе, Германия, проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Четверо израильтян вышли в финалы.

В финал в вольных упражнениях вышли Артем Долгопят (первое место в квалификации) и Ноам Беркович (шестое).

Эяль Индиг выступит в финале в упражнениях на коне (шестое место в квалификации).

Лихи Раз вышла в финал в опорном прыжке (восьмое место в квалификации).