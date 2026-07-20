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Израиль

Внимание, розыск: пропал 14-летний Давид Браун из Бней-Брака

Розыск
время публикации: 20 июля 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 21:21
Внимание, розыск: пропал 14-летний Давид Браун из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 14-летнего Давида Брауна, проживающего на улице Римон в Бней-Браке. Последний раз его видели во второй половине дня 20 июля недалеко от дома.

Приметы пропавшего: худощавый, светлые волосы и зеленые глаза. На нем была белая рубашка. Имеет при себе синий рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии полиции 100.

Израиль
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