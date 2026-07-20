Внимание, розыск: пропал 14-летний Давид Браун из Бней-Брака

Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 14-летнего Давида Брауна, проживающего на улице Римон в Бней-Браке. Последний раз его видели во второй половине дня 20 июля недалеко от дома.

Приметы пропавшего: худощавый, светлые волосы и зеленые глаза. На нем была белая рубашка. Имеет при себе синий рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии полиции 100.