WTA вводит обязательное генетическое тестирование для участия в женских турнирах

Женская теннисная ассоциация (WTA) утвердила новые правила допуска к соревнованиям, предусматривающие обязательное однократное тестирование всех спортсменок на наличие гена SRY. Проверка может проводиться по мазку с внутренней стороны щеки или по образцу крови. Новые правила вступают в силу 21 июля.

Ген SRY обычно расположен на Y-хромосоме и участвует в запуске мужского полового развития. Отрицательный результат будет подтверждать право выступать в женской категории. WTA заявила, что результаты будут обрабатываться с соблюдением конфиденциальности и правил защиты медицинских данных.

Новая политика заменяет прежний порядок, позволявший трансгендерным женщинам участвовать в турнирах при условии, что они заявили о женской гендерной идентичности и не менее двух лет поддерживали сниженный уровень тестостерона. По данным Reuters, в настоящее время среди профессиональных теннисисток нет известных трансгендерных спортсменок.

Решение принято на фоне перехода международных спортивных организаций к единым правилам допуска в женские категории. Аналогичные тесты уже ввели World Athletics и World Boxing, а Международный олимпийский комитет установил однократное генетическое тестирование для допуска к женским соревнованиям на Олимпийских играх. Критики подобных мер называют их дискриминационными, тогда как сторонники считают необходимыми для обеспечения равных условий соревнований.