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Израиль

Взрывы в Рамат а-Шароне и Тель-Авиве, полиция проводит расследование

время публикации: 20 июля 2026 г., 07:58 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 07:58
Взрывы в Рамат а-Шароне и Тель-Авиве, полиция проводит расследование
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция расследует два происшествия, случившихся минувшей ночью в центре страны – в Рамат а-Шароне и Тель-Авиве прогремели взрывы.

В Рамат а-Шароне взрыв прогремел возле двора жилого дома в центральной части города. Пострадавших и материального ущерба нет. По предварительным данным, речь идет об армейской светошумовой гранате. Полиция рассматривает криминальную версию.

Еще один взрыв был слышен возле жилого дома в тель-авивском районе Кохав а-Цафон. И в этом случае никто не пострадал, ущерб не причинен. На месте работали полицейские и саперы. По предварительной версии, была брошена светошумовая граната, инцидент носит криминальный характер.

Израиль
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