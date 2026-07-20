Взрывы в Рамат а-Шароне и Тель-Авиве, полиция проводит расследование

Полиция расследует два происшествия, случившихся минувшей ночью в центре страны – в Рамат а-Шароне и Тель-Авиве прогремели взрывы.

В Рамат а-Шароне взрыв прогремел возле двора жилого дома в центральной части города. Пострадавших и материального ущерба нет. По предварительным данным, речь идет об армейской светошумовой гранате. Полиция рассматривает криминальную версию.

Еще один взрыв был слышен возле жилого дома в тель-авивском районе Кохав а-Цафон. И в этом случае никто не пострадал, ущерб не причинен. На месте работали полицейские и саперы. По предварительной версии, была брошена светошумовая граната, инцидент носит криминальный характер.