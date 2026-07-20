Сотрудник полиции обвинен в сексуальных домогательствах с использованием служебного положения

Отдел расследований преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), предъявил обвинение сотруднику полиции. Полицейский из отдела дорожного движения района Яркон обвиняется в сексуальных домогательствах, непристойных действиях, шантаже с угрозами, нарушении неприкосновенности частной жизни, выдаче себя за другое лицо, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Согласно обвинительному заключению, поданному в окружной суд Хайфы, этот сотрудник полиции в течение нескольких лет использовал свое служебное положение и доступ к полицейским базам данных для незаконного получения личной информации о женщинах и их семьях. Обвиняемый создавал фиктивные аккаунты в социальных сетях и представлялся под разными именами, иногда используя имена и фотографии других женщин. Через эти аккаунты он связывался с потерпевшими, неоднократно делал им сексуальные предложения, отправлял им и их семьям порнографический контент, в после угрожал причинить вред их частной жизни и репутации.

В некоторых случаях обвиняемый использовал полученные от потерпевших интимные фотографии и видео, угрожая распространить их, если они не выполнят его сексуальные или финансовые требования. В одном случае, после угроз, одна из потерпевших отправила обвиняемому видео сексуального характера, как он требовал.

Для совершения этих действий обвиняемый, вне рамок своей работы, подключался к полицейским информационным системам, чтобы извлекать из них личные данные женщин. Обвиняемый в ряде случаев отправлял порнографические видео семьям потерпевших, ложно утверждая, что женщины, изображенные на них, являются их родственницами.

В обвинительном заключении подробно описываются 15 различных случаев, в которых обвиняемый злоупотреблял своим положением и привилегиями полицейского, совершая серию преступлений против женщин и их семей.