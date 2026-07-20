Правоцентристы формируют список и не могут договориться о лидере

Продолжаются переговоры в попытке сформировать правоцентристский список, который будет баллотироваться на выборах в Кнессет 26-го созыва.

После того, как партия "Милуимниким" во главе с Йоазом Хенделем объединилась с партией Хили Трупера, переговоры идут между главой "Кахоль Лаван" Бени Ганцем, Деди Симхи, с которым Ганц намеревался участвовать в выборах, а также бывшим главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном, бывшим министром юстиции Айелет Шакед и бывшим послом Израиля в ООН Гиладом Эрданом.

Как сообщает Walla, главным препятствием на пути к формированию списка является отказ Эдельштейна и Шакед согласиться на требование Ганца, что во главе списка будет именно он. Они считают, что предоставление Ганцу первого места не приносит дополнительных электоральных преимуществ. В частности, это не принесет голосов правых избирателей, которые стремятся получить новый список.

В ближайшие дни переговоры продолжатся.

Согласно результатам опроса, проведенного "Кан", в случае участия в выборах двух партий – во главе с Эрданом или Эдельштейном и во главе с бригадным генералом запаса Офером Винтером, только вторая проходит электоральный барьер. В этой ситуации список Трупера-Хенделя также не проходит в Кнессет.