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Израиль

Внимание, розыск: пропала 36-летняя Мор Хакерман из Кфар-Сабы

Розыск
время публикации: 20 июля 2026 г., 19:14 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 19:14
Внимание, розыск: пропала 36-летняя Мор Хакерман из Кфар-Сабы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 36-летней Мор Хакерман, жительницы Кфар-Сабы. Последний раз ее видели в субботу, 18 июля, около 14:00 в Нетании.

Приметы пропавшей: рост 164 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза карие. На ней были черные леггинсы, бежевая футболка, черная толстовка и черные кроссовки Nike с белой полосой.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение в Кфар-Сабе по телефону 09-7473444.

Израиль
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