В Тель-Авиве и Хайфе прошли демонстрации протеста
время публикации: 20 июня 2026 г., 22:46 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 22:46
Сотни людей приняли участие в демонстрациях в Тель-Авиве и Хайфе против правительства с требованием создания государственной следственной комиссии.
В Тель-Авиве демонстрация прошла на площади возле театра "Габима", в Хайфе – в районе Хорев.
В Тель-Авиве в демонстрации принимали участие родственники израильтян, которые были захвачены в заложники террористами ХАМАСа.