В Тель-Авиве и Хайфе прошли демонстрации протеста

Сотни людей приняли участие в демонстрациях в Тель-Авиве и Хайфе против правительства с требованием создания государственной следственной комиссии.

В Тель-Авиве демонстрация прошла на площади возле театра "Габима", в Хайфе – в районе Хорев.

В Тель-Авиве в демонстрации принимали участие родственники израильтян, которые были захвачены в заложники террористами ХАМАСа.