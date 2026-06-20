x
20 июня 2026
|
последняя новость: 22:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 июня 2026
|
20 июня 2026
|
последняя новость: 22:46
20 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Тель-Авиве и Хайфе прошли демонстрации протеста

Война "Железные мечи"
Акции протеста
время публикации: 20 июня 2026 г., 22:46 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 22:46
В Тель-Авиве и Хайфе прошли демонстрации протеста
Avshalom Sassoni/Flash90

Сотни людей приняли участие в демонстрациях в Тель-Авиве и Хайфе против правительства с требованием создания государственной следственной комиссии.

В Тель-Авиве демонстрация прошла на площади возле театра "Габима", в Хайфе – в районе Хорев.

В Тель-Авиве в демонстрации принимали участие родственники израильтян, которые были захвачены в заложники террористами ХАМАСа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook