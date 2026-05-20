последняя новость: 19:15
"Харедим" пригрозили полиции созданием "ополчения" в ответ на задержание уклонистов

время публикации: 20 мая 2026 г., 19:11 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 19:11
David Cohen/Flash90

Общественная организация "Эмет ле-Яаков бе-Исраэль", занимающаяся реализацией прав религиозных евреев, отреагировала на сообщения о том, что генеральный инспектор полиции отдал распоряжение задерживать религиозных уклонистов от службы в армии.

По информации новостной службы N12, организация направила письмо генинспектору Дани Леви, в котором предупредила, что организация может прекратить сотрудничество с полицией, а также пригрозила созданием альтернативной структуры для поддержания порядка.

"Отсутствие ответа может привести к тому, что ультраортодоксальная община создаст собственные внутренние ополчения для поддержания порядка, чего никто не хотел бы допустить", – говорится в письме.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2026

Генинспектор полиции отдал распоряжение задерживать уклонистов от службы в армии