"Харедим" пригрозили полиции созданием "ополчения" в ответ на задержание уклонистов

Общественная организация "Эмет ле-Яаков бе-Исраэль", занимающаяся реализацией прав религиозных евреев, отреагировала на сообщения о том, что генеральный инспектор полиции отдал распоряжение задерживать религиозных уклонистов от службы в армии.

По информации новостной службы N12, организация направила письмо генинспектору Дани Леви, в котором предупредила, что организация может прекратить сотрудничество с полицией, а также пригрозила созданием альтернативной структуры для поддержания порядка.

"Отсутствие ответа может привести к тому, что ультраортодоксальная община создаст собственные внутренние ополчения для поддержания порядка, чего никто не хотел бы допустить", – говорится в письме.