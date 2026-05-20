x
20 мая 2026
|
последняя новость: 19:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 мая 2026
|
20 мая 2026
|
последняя новость: 19:15
20 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Иране за критику режима арестован бывший вратарь национальной сборной по футболу

Иран
Оппозиция
время публикации: 20 мая 2026 г., 19:15 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 19:18
В Иране за критику режима арестован бывший вратарь национальной сборной по футболу
AP Photo/Amr Nabil

Марьям Абдолла, жена бывшего вратаря сборной Ирана по футболу Мохаммада Рашида Мазахери, сообщила, что он арестован и содержится в одиночной камере тюрьмы города Урмия, в крайне тяжелых условиях.

По словам Марьям, арест связан с постом, опубликованным ее мужем в феврале 2026 года, после подавления протестов, но до американо-израильского удара по Ирану. В нем он назвал аятоллу Али Хаменеи темной, но преходящей страницей иранской истории. Впоследствии пост был удален.

Агентство юридической системы Ирана "Мизан" подтвердило, что бывший спортсмен был задержан. Однако, по версии властей, причиной ареста стала попытка нелегально покинуть страну, изменив внешность и попытавшись подкупить пограничников.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 мая 2026

Иранская правозащитница Наргес Мохаммади выписана из больницы домой
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 мая 2026

Иранские СМИ сообщили, что в Ардебиле арестованы несколько "иноагентов"