В Иране за критику режима арестован бывший вратарь национальной сборной по футболу

Марьям Абдолла, жена бывшего вратаря сборной Ирана по футболу Мохаммада Рашида Мазахери, сообщила, что он арестован и содержится в одиночной камере тюрьмы города Урмия, в крайне тяжелых условиях.

По словам Марьям, арест связан с постом, опубликованным ее мужем в феврале 2026 года, после подавления протестов, но до американо-израильского удара по Ирану. В нем он назвал аятоллу Али Хаменеи темной, но преходящей страницей иранской истории. Впоследствии пост был удален.

Агентство юридической системы Ирана "Мизан" подтвердило, что бывший спортсмен был задержан. Однако, по версии властей, причиной ареста стала попытка нелегально покинуть страну, изменив внешность и попытавшись подкупить пограничников.