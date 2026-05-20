Минздрав: в Холоне обнаружена собака, больная бешенством

Министерство здравоохранения сообщило об обнаружении в Холоне четырехмесячного щенка овчарки, зараженного бешенством.

Четыре человека, контактировавшие с больным животным, проходят профилактическое лечение.

По данным минздрава, щенок находился в Холоне с 17 по 19 мая. Всем, кто контактировал с больным животным или чьи домашние питомцы могли с ним контактировать в указанные даты, рекомендуется обратиться в окружное отделение минздрава в Тель-Авиве или ближайшее к месту проживания отделение.