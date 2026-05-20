x
20 мая 2026
|
последняя новость: 20:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 мая 2026
|
20 мая 2026
|
последняя новость: 20:46
20 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав: в Холоне обнаружена собака, больная бешенством

Минздрав
Бешенство
время публикации: 20 мая 2026 г., 19:36 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 19:36
Минздрав: в Холоне обнаружена собака, больная бешенством
AP Photo/Luis Romero

Министерство здравоохранения сообщило об обнаружении в Холоне четырехмесячного щенка овчарки, зараженного бешенством.

Четыре человека, контактировавшие с больным животным, проходят профилактическое лечение.

По данным минздрава, щенок находился в Холоне с 17 по 19 мая. Всем, кто контактировал с больным животным или чьи домашние питомцы могли с ним контактировать в указанные даты, рекомендуется обратиться в окружное отделение минздрава в Тель-Авиве или ближайшее к месту проживания отделение.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 13 мая 2026

Около Модиина была выявлена собака, зараженная бешенством
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 03 мая 2026

Зараженный бешенством барсук обнаружен в Верхней Галилее
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 23 апреля 2026

Резервист подобрал собаку на севере: 22 человека проходят профилактическое лечение от бешенства