На 90-м шоссе в результате ДТП погиб водитель
время публикации: 20 мая 2026 г., 19:52 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 19:52
На 90-м шоссе, недалеко от мошава Сде-Элиэзер, произошло столкновение двух автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили с места аварии, что водитель (примерно 20 лет) скончался от полученных травм на месте.
Еще один пострадавший (мужчина примерно 39 лет) доставлен в больницу "Зив" с легкими травмами.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
