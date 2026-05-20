На 90-м шоссе в результате ДТП погиб водитель

На 90-м шоссе, недалеко от мошава Сде-Элиэзер, произошло столкновение двух автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили с места аварии, что водитель (примерно 20 лет) скончался от полученных травм на месте.

Еще один пострадавший (мужчина примерно 39 лет) доставлен в больницу "Зив" с легкими травмами.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.