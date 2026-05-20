Внимание, розыск: пропала 51-летняя Кинерет Ханания из Кирьят-Гата

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 51-летней Кинерет Ханании, жительницы Кирьят-Гата. Она вышла из дома 19 мая и до сих пор не вернулась и не выходит на связь. Есть основания полагать, что она может находиться в районе Иерусалима, Бейт-Шемеша или Кирьят-Гата.

Приметы пропавшей: рост 1.70, полного телосложения, короткая стрижка, черные глаза.

Описание известных элементов одежды и обуви: белый платок и белая рубашка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6872233.