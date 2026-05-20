Солдат, осужденный за неуставную нашивку "Машиах", подал петицию в БАГАЦ

Военнослужащий, осужденный за неуставную нашивку "Машиах", подал петицию в БАГАЦ против начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира и против главного военного прокурора Итая Офира.

В петиции содержится требование полной отмены наказания и закрытия дела.

Как сообщалось ранее, на десять дней сокращен срок наказания военнослужащему бригады "Нахаль", отправленному на 30 дней в армейскую тюрьму за неуставную нашивку "Машиах" (Мессия) на форме.

Корреспондент телеканала Рои Шарон сообщил, что командир бригады "Нахаль" полковник Арик Мояль посетил военнослужащего в тюрьме, и солдат выразил сожаление, в связи с этим было принято решение сократить срок наказания. Это решение утверждено командиром дивизии и командующим округом.