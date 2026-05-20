Солдат, осужденный за неуставную нашивку "Машиах", подал петицию в БАГАЦ
время публикации: 20 мая 2026 г., 14:42 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 14:42
Военнослужащий, осужденный за неуставную нашивку "Машиах", подал петицию в БАГАЦ против начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира и против главного военного прокурора Итая Офира.
В петиции содержится требование полной отмены наказания и закрытия дела.
Как сообщалось ранее, на десять дней сокращен срок наказания военнослужащему бригады "Нахаль", отправленному на 30 дней в армейскую тюрьму за неуставную нашивку "Машиах" (Мессия) на форме.
Корреспондент телеканала Рои Шарон сообщил, что командир бригады "Нахаль" полковник Арик Мояль посетил военнослужащего в тюрьме, и солдат выразил сожаление, в связи с этим было принято решение сократить срок наказания. Это решение утверждено командиром дивизии и командующим округом.