Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Солдат, осужденный за неуставную нашивку "Машиах", подал петицию в БАГАЦ

ЦАХАЛ
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 20 мая 2026 г., 14:42 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 14:42

Военнослужащий, осужденный за неуставную нашивку "Машиах", подал петицию в БАГАЦ против начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира и против главного военного прокурора Итая Офира.

В петиции содержится требование полной отмены наказания и закрытия дела.

Как сообщалось ранее, на десять дней сокращен срок наказания военнослужащему бригады "Нахаль", отправленному на 30 дней в армейскую тюрьму за неуставную нашивку "Машиах" (Мессия) на форме.

Корреспондент телеканала Рои Шарон сообщил, что командир бригады "Нахаль" полковник Арик Мояль посетил военнослужащего в тюрьме, и солдат выразил сожаление, в связи с этим было принято решение сократить срок наказания. Это решение утверждено командиром дивизии и командующим округом.

