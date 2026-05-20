Спорт
Чемпионат мира по футболу. Состав сборной Швейцарии

время публикации: 20 мая 2026 г., 14:55 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 14:55
AP Photo/Darko Bandic

Мурат Якин назвал футболистов сборной Швейцарии, которые сыграют в матчах чемпионата мира по футболу.

Вратари: Грегор Кобель ("Боруссия", Дортмунд, Германия), Марвин Келлер ("Янг Бойз", Берн), Ивон Мвого ("Лорьян", Франция).

Защитники: Мануэль Аканджи ("Интер", Милан, Италия), Нико Эльведи ("Боруссия", Менхенгладбах, Германия), Миро Мухайм ("Гамбург", Германия), Рикардо Родригес ("Бетис", Севилья, Испания), Сильван Видмер ("Майнц", Германия), Лука Хакес ("Штутгарт", Германия), Орель Аменда ("Айнтрахт", Франкфурт, Германия), Эрай Джемерт ("Валенсия", Испания).

Полузащитники: Ардон Яшари ("Милан", Италия), Денис Закария ("Монако", Франция), Гранит Джака ("Сандерленд", Англия), Йохан Манзамби ("Фрайбург", Германия), Джибриль Соу ("Севилья", Испания), Михел Эбишер ("Пиза", Италия), Ремо Фройлер ("Болонья", Италия), Кристиан Фасснахт ("Янг Бойз"), Фабиан Ридер ("Аугсбург", Германия), Ноа Окафор ("Лидс", Англия), Рубен Варгас ("Севилья", Испания), Дан Ндой ("Ноттингем Форест", Англия).

Нападающие: Седрик Иттен ("Фортуна", Дюссельдорф, Германия), Брил Эмболо ("Ренн", Франция), Зеки Амдуни ("Бернли", Англия).

