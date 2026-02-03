Раввин д-р Йоэль Бин-Нун выступил с призывом к израильскому обществу отказаться от покупки импортного виноградного сока. По его словам, на полках магазинов все чаще появляются бутылки с пометкой "зарубежный урожай", которые вытесняют продукцию израильских виноградников. Раввин подчеркнул, что не совершает субботний кидуш над импортным соком, и призвал граждан последовать его примеру, чтобы защитить святость земли Израиля.

Основной причиной появления импортного сока на прилавках стало стремление торговых сетей незначительно снизить цену для потребителя. Однако Бин-Нун считает такую экономию проявлением "чудовищного недоверия" к возрождению еврейского сельского хозяйства. Он утверждает, что погоня за дешевизной разрушает местное производство и обесценивает труд израильских фермеров, которые продолжают традиции библейского земледелия на своей земле.

Помимо виноградного сока, раввин выразил серьезную обеспокоенность реформами в молочном секторе. Он призвал израильтян покупать местное молоко и сыры, даже если они дороже импортных аналогов. По его мнению, закрытие любой израильской фермы из-за конкуренции с дешевым импортом равносильно эвакуации еврейских поселений, так как сельское хозяйство является стратегическим инструментом удержания земель.

В завершение раввин Йоэль Бин-Нун обратился напрямую к министру финансов Бецалелю Смотричу с требованием изменить экономическую политику. Он призвал оказать поддержку фермерам и владельцам виноградников вместо поощрения импорта. "Укрепляйте еврейское сельское хозяйство на всем пространстве Эрец-Исраэль", – резюмировал раввин.