x
20 октября 2025
|
последняя новость: 13:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2025
|
20 октября 2025
|
последняя новость: 13:59
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ожидается, что сегодня вечером из Газы будет передано тело заложника

Газа
Заложники
время публикации: 20 октября 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 14:01

Сегодня вечером, 20 октября, ожидается передача из Газы тела еще одного заложника, погибшего в плену или убитого террористами. Другие подробности пока не разглашаются.

После возобновления режима прекращения огня Израиль ожидает продолжения процедуры возвращения тел погибших в плену или убитых террористами заложников.

Судя по имеющимся данным, в Газе остаются тела 16 заложников.

ХАМАС заявляет о сложностях с поисками останков.

По данным Израиля, террористы осведомлены о том, где находятся тела многих (возможно, не всех) заложников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 октября 2025

Прекращение огня после срыва перемирия в Газе: Израиль ожидает передачи тел заложников