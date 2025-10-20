Ожидается, что сегодня вечером из Газы будет передано тело заложника

Сегодня вечером, 20 октября, ожидается передача из Газы тела еще одного заложника, погибшего в плену или убитого террористами. Другие подробности пока не разглашаются.

После возобновления режима прекращения огня Израиль ожидает продолжения процедуры возвращения тел погибших в плену или убитых террористами заложников.

Судя по имеющимся данным, в Газе остаются тела 16 заложников.

ХАМАС заявляет о сложностях с поисками останков.

По данным Израиля, террористы осведомлены о том, где находятся тела многих (возможно, не всех) заложников.