Ожидается, что сегодня вечером из Газы будет передано тело заложника
время публикации: 20 октября 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 14:01
Сегодня вечером, 20 октября, ожидается передача из Газы тела еще одного заложника, погибшего в плену или убитого террористами. Другие подробности пока не разглашаются.
После возобновления режима прекращения огня Израиль ожидает продолжения процедуры возвращения тел погибших в плену или убитых террористами заложников.
Судя по имеющимся данным, в Газе остаются тела 16 заложников.
ХАМАС заявляет о сложностях с поисками останков.
По данным Израиля, террористы осведомлены о том, где находятся тела многих (возможно, не всех) заложников.