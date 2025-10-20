Яир Зоар признан виновным в убийстве бизнесмена и активиста "Ликуда" Дорона Шустера

Окружной суд в городе Лод принял позицию обвинения и признал Яира Зоара виновным в предумышленном убийстве бизнесмена и активиста "Ликуда" Дорона Шустера, совершенном в марте 2016 года в Ришон ле-Ционе. Зоар также был признан виновным в незаконном хранении оружия и других преступлениях, связанных с оружием.

Яиру Зоару грозит пожизненное заключение. Но приговор пока не вынесен.

Согласно обвинительному заключению, поданному обвинением в июне 2020 года, 20 марта 2016 года Яир Зоар, вооруженный пистолетом, подъехал на мотоцикле к дому Дорона Шустера в Ришон ле-Ционе, дождался его на парковке, а затем пять раз выстрелил в него с близкого расстояния, ранения были смертельными.

Ранее сообщалось, что убийство было раскрыто благодаря тайному агенту полиции, известному под кличкой "Лион".

По данным следствия, Яир Зоар предлагал тайному агенту деньги за убийство Шустера, а когда тот отказался, осуществил план самостоятельно, о чем сообщил по телефону агенту. Зоар также подозревался в продаже самодельного взрывного устройства и нескольких пистолетов осведомителю полиции.

Дорон Шустер был застрелен 20 марта 2016 года в Ришон ле-Ционе. Он был известным предпринимателем и активистом партийного центра "Ликуда" в районе Ашдода. Как сообщали СМИ, он входил в близкое окружение бывшего президента Израиля Моше Кацава, кроме того был знаком с Цахи Анегби.