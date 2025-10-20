В Иерусалиме прошла акция протеста "харедим" против арестов уклонистов от военной службы
На улице Бар Илан в Иерусалиме прошла акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против задержания религиозных уклонистов от военной службы.
Сотни демонстрантов перекрывали дорогу, блокировали движение общественного транспорта, поджигали и переворачивали мусорные баки, бросали камни в полицейских. Двое сотрудников полиции получили травмы.
После того, как демонстранты проигнорировали требование разойтись, полицейские применили спецсредства для разгона толпы.
Полиция сообщает о задержании двух участников беспорядков.