20 октября 2025
Израиль

Ганц: "Нужно широкое правительство согласия. Нетаниягу должен уйти в отставку"

Бени Ганц
Махане Мамлахти
время публикации: 20 октября 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 14:37
Ганц: "Нужно широкое правительство согласия. Нетаниягу должен уйти в отставку"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 20 октября, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Необходимо реализовать первый этап сделки и вернуть домой тех, кого возможно. Но только по-хорошему не получится".

"Реакция на вчерашние события (атаку террористов на юге Газы – прим.ред.) была слишком медленной и слишком слабой", – высказал свое мнение бывший начальник генштаба ЦАХАЛа.

"Вопреки тому, что нам рассказывают, второй этап (сделки) продлится очень долго. Это будут не дни и не недели. Именно поэтому мы должны сохранить за собой свободу действий", – заявил Ганц.

"Израиль долен идти на выборы. Произошла катастрофа. У нынешнего правительства нет легитимации продолжать утверждать законы и стремиться к созданию комиссии какой-либо кроме как государственной следственной комиссии", – сказал лидер "Махане Мамлахти".

"Нынешние политические блоки не позволяют восстановиться. Коалиция 61-62 не позволит создать новую реальность. Тот, кто думает, что я буду 61-м мандатом в правительстве Нетаниягу, витает в облаках. Нужно широкое правительство согласия. Нетаниягу должен уйти в отставку", – резюмировал Ганц.

Израиль
