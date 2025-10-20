В понедельник, 20 октября, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Это будет очень бурная сессия Кнессета. Готовьтесь".

Говоря о ситуации в Газе, лидер НДИ отметил: "То, что произошло вчера в Газе – это возвращение к 6 октября 2023 года. Та же концепция, та же сдержанность. Вместо того, чтобы объявить о прекращении поставок гуманитарной помощи – все то же самое. Армия настаивала на жестких шагах, а политическое руководство вернуло все к прекращению огня".

"Правительство бьет рекорды цинизма. В 10 утра был открыт огонь в сторону солдат. А правительство занималось обсуждением смены названия войны, уже зная, что есть потери", – заявил Либерман.

Далее он сказал: "Нетаниягу ничего не поможет. Эта война навсегда останется "войной 7 октября", войной имени Биньямина Нетаниягу".

Либерман назвал четыре принципа, на которых будет построено будущее правительство: 1. Призыв для всех. 2. Принятие конституции. 3. Создание государственной комиссии по расследованию событий 7 октября. 4. Ограничение двумя каденциями срока должности премьер-министра.